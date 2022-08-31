Osmangazili atıcılar göz doldurdu

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcuları, Sakarya'da düzenlenen Bülent Bıçakçı Anma ve Zafer Kupası'nda 2 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcuları, Sakarya'da düzenlenen Bülent Bıçakçı Anma ve Zafer Kupası'nda 2 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) tarafından Sakarya Atış Poligonu'nda gerçekleşen Bülent Bıçakçı Anma ve Zafer Kupası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 500 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonaya Osmangazili atıcılar damga vurdu. Bursa'yı şampiyonada başarıyla temsil eden Yıldız Bayan Takımı, takım olarak ikincilik derecesi elde ederken, Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu Elif Duman ise ferdi olarak üçüncülük kürsüsüne çıktı. Büyük mutluluk yaşayan Osmangazili sporcular, gelecek müsabakalarda iddialarını koruyacaklarını vurguladı. - BURSA

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