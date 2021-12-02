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Osmangazi'de engeller tenis ile aşılıyor - Son Dakika

Osmangazi'de engeller tenis ile aşılıyor

02.12.2021 13:14

- Osmangazi'de engeller tenis ile aşılıyor Sporcular sessizliklerini kortta bozuyor Milli raket gençlere ışık tutuyor Spor alanında ciddi yatırımlara imza atan Osmangazi Belediyesi, engelli sporculara yönelik birbirinden farklı eğitim programıyla tenis branşında engelleri aşıyor.

- Osmangazi'de engeller tenis ile aşılıyor

Sporcular sessizliklerini kortta bozuyor

Milli raket gençlere ışık tutuyor

BURSA - Spor alanında ciddi yatırımlara imza atan Osmangazi Belediyesi, engelli sporculara yönelik birbirinden farklı eğitim programıyla tenis branşında engelleri aşıyor.

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle kendini geliştirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor, her kesimden insanın hayatına dokunan akademik çalışmaları ile dikkat çekiyor. İşitme engelli genç raketlere özel Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen eğitimler, sporcuların kişilik ve bedensel gelişimlerinin yanı sıra özgüvenlerinin artmasında büyük rol oynuyor. Haftanın 5 günü kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık üzerine antrenman yapan sporcular sessizliklerini kortta bozuyor.

Osmangazi Belediyespor'un işitme engelli milli sporcusu Emir Vatansever ise gençlere adeta ışık tutuyor. Mayıs ayında Brezilya'da düzenlenecek 2022 Deaflympics Oyunları'na hazırlanan Osmangazili yıldız, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerleyen genç raket, ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmeyi hedeflediğini söyledi. Tenise başladıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini ifade eden Vatansever, "Osmangazi Belediyespor çatısı altında 8 yıldır tenis oynuyorum. Mayıs ayında Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlara hazırlanıyorum. Antrenörüm Nazif Cesur eşliğinde haftanın 6 günü yoğun bir antrenman programı gerçekleştiriyorum. Tenis, hayatımı tamamen değiştirdi. Kısa zamanda elde ettiğim başarılar sayesinde birçok gence umut oldum. Spor yapmak hiçbir şekilde engel değil. Bizlerden desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

İşitme engelli sporcularıyla iletişim kurabilmek için işaret dili öğrenen Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı Başantrenörü Nazif Cesur ise Emir'in bütün engelleri ortadan kaldırdığını belirterek, "Bizler, işitme engelli sporcularımızın sesi olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onların sessizliklerini kortta bozuyoruz. Emir'in yaşı küçük olmasına rağmen büyükler kategorisinde mücadele ediyor. Gerçekten ülkemiz için büyük bir yetenek. Emir'in başarısında Başkanımız Mustafa Dündar'ın emeği tartışılmaz. Onun izinden yürüyen gençlerimizle ilk hedefimiz milli takıma girmek. İnşallah, Emir ile uluslararası arenada şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız" diye konuştu.

Osmangazi'de engeller tenis ile aşılıyor
Osmangazi'de engeller tenis ile aşılıyor
Osmangazi'de engeller tenis ile aşılıyor
Osmangazi'de engeller tenis ile aşılıyor

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Engelli, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmangazi'de engeller tenis ile aşılıyor - Son Dakika Spor


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