Osmangazili atlet müsabakaya damga vurdu - Son Dakika
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Osmangazili atlet müsabakaya damga vurdu

02.06.2022 11:40
Osmangazili atlet müsabakaya damga vurdu

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Emre Çiftçi, Bursa'da düzenlenenTürkiye U20 Atletizm Şampiyonası'nda birinci olarak göz doldurdu.

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Emre Çiftçi, Bursa'da düzenlenen Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası'nda birinci olarak göz doldurdu.

Türkiye Atletizm Federasyonu ev sahipliğinde Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu'nda gerçekleşen Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Yaklaşık 600 sporcunun altın madalya için ter döktüğü turnuvaya Osmangazili Emre Çiftçi adeta damga vurdu.

Rakipleri karşısına çekiç atma kategorisinde çıkan genç sporcu, gösterdiği üstün performans sonucu birincilik kürsüsüne oturdu. Çiftçi, Temmuz ayında Denizli'de yapılacak Balkan Gençler Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Emre Çiftçi, Osmangazi, Atletizm, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmangazili atlet müsabakaya damga vurdu - Son Dakika


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