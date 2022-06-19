Osmangazili atletler madalyaya doydu - Son Dakika
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Osmangazili atletler madalyaya doydu

19.06.2022 15:43
Osmangazili atletler madalyaya doydu

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası'nda üstün performans sergileyerek madalyalara adeta ambargo koydu.

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası'nda üstün performans sergileyerek madalyalara adeta ambargo koydu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu'nda düzenlenen Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Yaklaşık 1100 sporcunun ter döktüğü müsabakaya, Osmangazi Belediyespor'un başarılı atletleri damga vurdu.

Son dönemde elde ettiği derecelerle büyük ivme yakalayan Mert Meriç 300 metre engelde, Kenan Taç ise uzun atlamada birincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra 200 metrede Muhammet Esad Ayna ikinci olma başarısı yakalarken, 100 metre engel kategorisinde Muhammet Emin Koparan gümüş, Zeynep İleri de bronz madalya kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gelecek vaat eden genç yıldızları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA

YORUMLAR
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Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Alperen Karahan gümüş madalya kazandı Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Alperen Karahan gümüş madalya kazandı 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası, Romanya'da başladı 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası, Romanya'da başladı
Kaynak: İHA

Osmangazi, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmangazili atletler madalyaya doydu - Son Dakika

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