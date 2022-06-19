Son dönemde elde ettiği derecelerle büyük ivme yakalayan Mert Meriç 300 metre engelde, Kenan Taç ise uzun atlamada birincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra 200 metrede Muhammet Esad Ayna ikinci olma başarısı yakalarken, 100 metre engel kategorisinde Muhammet Emin Koparan gümüş, Zeynep İleri de bronz madalya kazandı.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Osmangazili atletler madalyaya doydu - Son Dakika

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