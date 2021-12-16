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Osmangazili judocular madalya peşinde - Son Dakika

Osmangazili judocular madalya peşinde

16.12.2021 11:46
Osmangazili judocular madalya peşinde

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı, Ankara'da düzenlenecek Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 16 sporcuyla mücadele edecek.

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı, Ankara'da düzenlenecek Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 16 sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleşecek Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, 25 Aralık tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Milli Takım kadrosunu belirlemek amacıyla yapılacak şampiyonada Osmangazi Belediyespor Judo Takımı 16 sporcu ile ter dökecek. Bursa'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Kocaeli gibi birçok kulübün katılım sağlayacağı müsabakada bayanlar -48, -52, -57, -63, -70, +78 sıkletlerinde, erkekler ise -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 sıkletlerinde tatamiye çıkacak. Müsabaka sonunda dereceye giren sporcular Milli Takım kampına gitmeye hak kazanacak.

Süper Lig'de yer alan Osmangazi Belediyespor Judo Takımı'nın müsabakaya yoğun bir şekilde hazırlandığını söyleyen Başantrenör Muammer Çalışkan, "Alt yapıdan yetişen genç ve dinamik kadromuzla ulusal ile uluslararası birçok başarı elde ediyoruz. Haftada 6 gün gerçekleştirdiğimiz antrenmanlarımızda kuvvet, kondisyon ve sürate dayalı çalışmalar yapıyoruz. Sporcularım ile 2024 Olimpiyatları'na giderek, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Ankara'da düzenlenecek Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, bu hedefimize yaklaşmamız adına önemli bir müsabaka. Burada başarı yakalayan judocularımız önümüzdeki maçlarda olimpiyatlar için puan toplayacaklar. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Başkanımız Mustafa Dündar'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Osmangazili judocular madalya peşinde
Osmangazili judocular madalya peşinde

Osmangazi, Türkiye, Ankara, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmangazili judocular madalya peşinde - Son Dakika Spor


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