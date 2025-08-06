Osmaniye\'de 29. Çocuk Şenlikleri Kapsamında Futbol Turnuvası Başladı

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda bu yıl 29'uncusu düzenlenen Çocuk Şenlikleri kapsamında organize edilen Samet Aybaba Futbol Turnuvasının başlama vuruşunu Osmaniyeli ünlü teknik direktör ve eski futbolcu Samet Aybaba yaptı.

Osmaniye Belediyesi tarafından Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nde bulunan sahada gerçekleşen turnuvanın başlama vuruşunu, Osmaniyeli ünlü teknik direktör ve eski futbolcu Samet Aybaba ile Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet birlikte yaptı. Turnuvada mücadele eden 12 takım, şampiyonluk için sahada ter dökmeye başladı. Final karşılaşması sonunda dereceye giren takımlara Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verilecek.

Çocukluğunu Zorkun Yaylası'nda geçirdiğini belirten Teknik Direktör Samet Aybaba ise duygusal anlar yaşadı. Samet Aybaba konuşmasında, "O zamanlar elektrik yoktu, löküs lamba kullanırdık. Soğuk olurdu, kazak giymeden dışarı çıkamazdık. Babam karpuzu getirir, suya atardı hemen çatlardı. Bu hatıraların kıymeti yıllar geçtikçe daha çok hissediliyor. Osmaniye benim için çok kıymetlidir. Her zaman söylerim; insanı kalitelidir, toprağı bereketlidir" dedi.

Aybaba, adının verildiği turnuva için teşekkür ederek, "Bu toprakları sakın unutmayın. Uzaklaştıkça hüzün çöker, yaklaştıkça tarif edilemez bir mutluluk sarar insanı. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm sporcularımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Osmaniyeli ünlü teknik direktör ve eski futbolcu Samet Aybaba ile Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet başlama vuruşunu birlikte yapıp, futbol turnuvasının centilmenlik ve dostluk içerisinde geçmesini temenni ederek futbolculara başarılar dilediler. - OSMANİYE