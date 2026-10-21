Osmaniye\'de düzenlenen futsal turnuvasında Samet Aybaba Spor Lisesi şampiyon oldu

Osmaniye'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Korkut Ata Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen turnuvaya 10 kamu kurumundan 100 sporcu katıldı.

Samet Aybaba Spor Lisesi'nin şampiyon olduğu turnuvada, Osmaniye Valiliğinin takımları ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Duran Kaşten, dereceye giren takımlara ödül verdi.