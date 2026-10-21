Osmaniye\'de düzenlenen futsal turnuvasında Samet Aybaba Spor Lisesi şampiyon oldu

Osmaniye'de düzenlenen futsal turnuvasında Samet Aybaba Spor Lisesi şampiyon olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası, 10 kamu kurumundan 100 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Samet Aybaba Spor Lisesi şampiyon olurken Osmaniye Valiliği takımları ikinci ve üçüncü sırayı aldı.
Osmaniye'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Korkut Ata Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen turnuvaya 10 kamu kurumundan 100 sporcu katıldı.
Samet Aybaba Spor Lisesi'nin şampiyon olduğu turnuvada, Osmaniye Valiliğinin takımları ikincilik ve üçüncülük elde etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Duran Kaşten, dereceye giren takımlara ödül verdi.
Kaynak: AA
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