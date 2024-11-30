Osmaniye\'de Milli Voleybol Maçı Planları

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Uluslararası Voleybol Federasyonu Konseyi ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Osmaniye'de önümüzdeki süreçte bir mili takım maçı oynatmayı planladıklarının müjdesini verdi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Konseyi ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Osmaniye'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet'i makamlarında ziyaret ederek milli takım formalarını hediye etti. Ardından Üstündağ, Voleybol İl Temsilciliği tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda voleybol hakemleri, gözlemci, antrenör ve sporcularla bir araya geldi.

Osmaniye'de milli bir voleybol maçı oynanacak

Osmaniye'de önümüzdeki süreçte bir mili takım maçı oynatmayı planladıklarını söyleyen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Benim için Osmaniye çok önemli bir yere sahip. Yapılan genel kuruldan sonra ilk resmi ziyaretimi Osmaniye'ye yaptım. Osmaniye'de her geçen gün voleybolun Türkiye'de geliştiği gibi görmek beni mutlu etti. Buradan tüm voleybol camiasına, il müdürümüze, il temsilcimize teşekkür ediyorum. Biz de Osmaniye için elimizden geleni fazlası ile yaparak geleceğin sultanlarının ve efelerinin çıkması için destek sağlayacağız. Bu kapsamda gerekli tesis yatırımlarını ve kulüplerimize malzeme desteğini vereceğiz. Osmaniye'den başarılı sporcuları milli takım maçlarına davet edeceğiz" dedi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Osmaniye ziyaretlerinde kendisine, TVF Denetim Kurulu Üyesi ve Başkan Danışmanı Umut Bağlı, Milli Takım Resmi Sponsorlarından Suwen Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bolluk, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Osmaniye Voleybol İl Temsilcisi Osman Kıbrıslıgil, Osmaniye İl Genel Meclis Başkan Vekili Enver Bozdoğan ve TÜRKAV Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Canbolat eşlik etti. - OSMANİYE