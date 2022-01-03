Üye Girişi
Osmaniye'de oryantiring yarışması düzenlendi - Son Dakika

Osmaniye'de oryantiring yarışması düzenlendi

03.01.2022 15:13
Osmaniye'de oryantiring yarışması düzenlendi

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde "Mahalli Kurtuluş Bayramı ve Feyzi Ekmen Oryantiring İl Yarışması" düzenlendi.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde "Mahalli Kurtuluş Bayramı ve Feyzi Ekmen Oryantiring İl Yarışması" düzenlendi.

Oryantiring Federasyonu Osmaniye İl Temsilciliği tarafından Fakıuşağı Mahallesi'nde düzenlenen müsabakalarda her yaştan 150'ye yakın sporcu katılarak mücadele etti. Minik erkekler, minik kız, küçük erkek, yıldız kız, yıldız erkek, genç kız, genç erkek, büyük erkek ve büyük kadın kategorilerinde gerçekleşen müsabakalarda sporcular zorlu parkurda hedef bulabilmek için kıyasıya yarıştı.

Minik erkeklerde Fikri Kalkan, Mevlüt Kalkan ve Ege Demirel; minik kızlarda İdil Bilge Gürsoy, Bahar Öztürk ve Elanur Meler; küçük erkeklerde Caner Doğanay, Fuat Öztürk ve Metehan Eymen Canik; yıldız kızlarda Yağmur Bakıcı, Fadime Eslem Taşdurmaz ve Zümra Bilaloğlu; yıldız erkeklerde Kerem Hayta, Samet Eren Besili ve Alper Öztürk; genç kızlarda Fatma Nur Tüysüz, Nuriye Nur Dağ ve Sena Nur Algül; genç erkeklerde Çağrı Doğukan Özcan, Kasım Arıtı ve Abdulkadir Sakar; büyük erkeklerde Mehmet Can Güventürk, Uğur Doğan Kök ve Ali Rıza Topçu; büyük Kadınlarda ise Öznur Gökşen Dinç, Sultan Kıyıcı ve Zeynep Gül Teke dereceye giren sporcular oldu.

Oryantiring İl Temsilcisi Mustafa Köşeli, "İl müsabakasını Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle düzenledik. Aynı zamanda müsabakaya geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz oryantiring hakemlerimizden Feyzi Ekmen'in adını verdik. Kendisini rahmetle anıyoruz. Müsabakalarının düzenlenmesinde emek veren Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ya ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Müsabakada dereceye giren sporcuları tebrik ediyor sporculara başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Feyzi Ekmen adının müsabakaya verilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Hatice Ekmen ise Oryantiring İl Temsilcisi Mustafa Köşeli ve ekibine teşekkür etti. - OSMANİYE

Osmaniye'de oryantiring yarışması düzenlendi
Osmaniye'de oryantiring yarışması düzenlendi

YORUMLAR
500

Bahar Öztürk, Osmaniye, Canik, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmaniye'de oryantiring yarışması düzenlendi - Son Dakika Spor


TCDD'den Yüksek Hızlı Tren seferlerine yüzde 20 zam TCDD'den Yüksek Hızlı Tren seferlerine yüzde 20 zam         
15:23
Hala - yeğen memurluktan istifa tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hala - yeğen memurluktan istifa tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar         
15:16
Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu         
15:09
Okul önünde gerginlik! Kantinci hakkındaki taciz iddiası velileri ayaklandırdı Okul önünde gerginlik! Kantinci hakkındaki taciz iddiası velileri ayaklandırdı         
12:42
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31

Son Dakika Haberleri
15:21 Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ekmekte makul fiyat artışına gideceğiz
15:16 Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar
15:12 Ekmeğe zam sinyali! Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "makul artış" talebi
15:09 Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu
14:54 Aldatıldığını iddia eden eş, kocasını öldürüp dereye atmış
14:41 Danimarka'da iltica başvurusu kabul edilmeyen 601 sığınmacı intihar girişiminde bulundu!
14:35 Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı
14:34 Trabzonspor ara transferin ikinci imzasını da aldı! Gürcü sol bek Irakli Azarovi ile prensip anlaşması sağlandı
14:31 Berk Oktay yıllar sonra açıkladı: Çocukken evi yaktım!
14:28 Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 15:30:12. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de oryantiring yarışması düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement