Osmaniye Voleybol Turnuvası Tamamlandı

Osmaniye'de 2. Kamu Spor Oyunları kapsamındaki düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Tosyalı Spor Salonu'nda organize edilen turnuvaya 7 takım katıldı.
Final müsabakasında Milli Eğitim Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı'nı 3-1 yenen Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı, şampiyon oldu.
Emniyet Müdürlüğü ekibi, Isparta'da düzenlenecek bölge şampiyonasında Osmaniye'yi temsil edecek.
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