Osmaniyeli Sporcular Şampiyon oldu

Osmaniyeli özel sporcular, Konya'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 4 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü kazanarak büyük başarı elde etti.

Konya'da 16-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında SOBE Otizm Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Osmaniye'yi temsil eden sporcular önemli dereceler elde etti. Özgür Salih Köse, 200 ve 400 metre yarışlarında Türkiye şampiyonu olurken, Ahsen Tuana Kurt da 400 ve 800 metrede Türkiye şampiyonluğu kazandı. Gökçe Ataşcı ise 200 metrede Türkiye ikincisi ve 100 metrede Türkiye üçüncüsü olarak şampiyonayı madalyalarla tamamladı.

Osmaniye'yi başarıyla temsil eden özel sporcular, gösterdikleri üstün performansla hem ailelerine hem de şehre büyük gurur yaşattı. - OSMANİYE