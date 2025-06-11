Osmanlı 41 Spor Kulübü, Futsal'da Şampiyonlar Ligi için Finalde

- Osmanlı 41 Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi yolunda

Futsal finalinde Osmanlı 41 Spor Kulübü ile Vangölü Sportif Faaliyetler karşılaşacak

KOCAELİ - Futsal Süper Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayan Osmanlı 41 Spor Kulübü, final turunda Vangölü Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Kocaeli ekibinin hedefi şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi mücadele etmek.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde düzenlenen Futsal Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Gölcük Osmanlı 41 Spor Kulübü, ligi lider olarak tamamladı ve Türkiye şampiyonluğu için Karasu 1933 SK ile Vangölü Sportif Faaliyetler arasındaki play-off mücadelesinin sonucunu bekledi. Vangölü Sportif Faaliyetler'in play-off maçını kazanmasının ardından Türkiye finalinde rakibi belli olan Osmanlı 41 SK, önce şampiyon olmak, ardından da Futsal Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için hazırlıklarını tamamladı. 13 Haziran'da deplasmanda ve 18 Haziran'da Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu'nda oynanacak olan iki maçta galibiyet alınması halinde Osmanlı 41 SK, şampiyon olacak. Seride 1-1 eşitlik olması durumunda şampiyonu 3. maç belirleyecek.

Hedef Şampiyonlar Ligi

Osmanlı 41 Spor Kulübü, kentin desteğini istedi. Kulüp Başkanı İsmail Poyraz, Teknik Direktör Şeref Aslan ile sporcular; Ömer Faruk Furuncu ve Cemal Çakır'ın hazır bulunduğu toplantıya Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, İhsaniyespor Kulübü Başkanı Zafer Kanpara, KASKF yönetim kurulu üyeleri; Ertan Demirhan, Hüseyin Bat ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuklar, Van temsilcisi karşısında 2 maçı kazanıp, Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerine inandıklarını ifade etti.

İsmail Poyraz: "2 maçı kazanmamız halinde Avrupa'ya gideceğiz"

Kentin efsanesi Kocaelispor'un ardından Avrupa arenasında temsil etmek istediklerini belirten Osmanlı 41 Spor Kulübü Başkanı ve takımın kalecilerinden İsmail Poyraz, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonda buralara gelebilmek için; ilk başta ön eleme oynanıyor. Ardından 1. Lig, sonra da Süper Lig geliyor. Biz Süper Lig'i şampiyon bitirip, play-off mücadelesinden gelecek takımı bekledik. Rakibimiz Van Sportif. Yapacağımız 3 maçın 2'sini kazanmamız halinde inşallah Kocaelimizi Avrupa'da temsil etmek için yola çıkacağız" dedi.

İbrahim Uzuner: "Sonuna kadar destek vermeye hazırız"

Kulübün çalışmalarını takip ettiklerini ancak bu derece başarılı olacağını tahmin edemediklerini vurgulayan Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, "İkinci senesinde Türkiye'de başarı oldu, gerçekten tebrik ediyorum. Gölcük için güzel bir onur. Şampiyonlar Ligi'ne katılacak potansiyelde olduğu için takımın kazanacağına eminim. Final maçlarının havası değişik olur ama ben kulübümüze güveniyorum. Belediye olarak sonuna kadar destek vermeye hazırız. Yeter ki kentimizin takımı bir yerlerde bizi temsil etsin" şeklinde konuştu.

Murat Aydın: "Garanti görüyorum"

Kulübe destek olacaklarını ifade eden KASKF Başkanı Murat Aydın, "Kentimiz futsalda çok önemli bir başarı yakaladı. Bir amatör kulübümüzün bu denli büyük başarı elde etmesine çok alışık değiliz. Kocaelispor'dan sonra ilk kez bir takımımız uluslararası bir şampiyonaya gidecek. Gidecek diyorum çünkü garanti olarak görüyorum. Milli sporcularımızın da yer aldığı bir takımız. Kocaelispor'dan sonra Avrupa'ya gidecek olan bir takımımızın olması bizi her noktada bizi gururlandırıyor. Bize bu heyecanı yaşatan Osmanlı 41 Spor'a gerçekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şeref Aslan: "Lige kötü başlamıştık ama şampiyon bitirdik"

Küçük bütçeli, başarı odaklı takımla ikinci yıllarında sonuç aldıklarını ve kendisinin 8 sene Şampiyonlar Ligi deneyimi olduğunu belirten Teknik Direktör Şeref Aslan ise, "Lige kötü başladık. İlk iki maçta mağlup olduk. Mırıldanmalar başladı. Yöneticilerimize o gün şampiyon olacağımızı söyledim. 'Şüpheniz olmasın' dedim. Dediğim gibi de oldu. Ligin ilk yarısını ilk 3'te bitiren takımlar, bizim altımızda kaldı. Takımımızda 5'i daimi, 8'i de ara sıra milli takımı giden sporcularımız var. Takımımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sporcular, destek çağrısında bulundu

Hem futbol hem de futsal oynayan sporculardan Ömer Faruk Furuncu takımdaki aile ortamına dikkati çekti, stresi iyi yönetebilen takımın kazanacağının altını çizerek "Şampiyon olduktan sonra değil de, şampiyonluğa giderken halkımızın bize destek olmasını istiyorum. 18'indeki maça inşallah herkes gelir. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur" dedi. Diğer sporcu Cemal Çakır da; "18'inde ikinci maçı burada oynayacağız. Allah'ın izniyle kazanacağız. Şampiyonlar Ligi'ne yükselen sporcular olarak tarihe geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.