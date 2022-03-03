Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi

03.03.2022 17:34

Fenerbahçe'de forma giyen Jose Sosa'nın dün akşam otel çıkışı elinde içki şişesiyle görünmesi taraftarları kızdırdı. Yönetimin oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktığı iddia edilse de antrenmandan gelen fotoğraf akılarda soru işareti bıraktı.

Jose Sosa'nın basına sızan fotoğrafları gündemi salladı. Otel çıkışında ünlü yakınlarıyla, elindeki içki şişesini saklarken görüntülenen yıldız futbolcu, taraftarların tepkisini çekti.

Otel çıkışı elinde içki şişesiyle yakalanan Sosa'nın kadro dışı kaldığı iddia edildi

UZUN SÜREDİR HEDEFTE

Sarı-Lacivertli taraftarların performansı nedeniyle çok sık eleştirdiği futbolcu, yönetimin de hedefine girdi. Gazeteci Göktuğhan Argın'ın haberine göre; Sosa, süresiz kadro dışı kaldı.

Otel çıkışı elinde içki şişesiyle yakalanan Sosa'nın kadro dışı kaldığı iddia edildi

GÖZLER TRABZON MAÇINDA

Sarı-Lacivertliler, pazar günü Kadıköy'de Trabzonspor'la kritik maça çıkacak. Jose Sosa'nın Trabzon maçında yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Kadro dışı bırakıldığı iddia edilen futbolcu, antrenmandan paylaşılan fotoğraflarda yer aldı.

Otel çıkışı elinde içki şişesiyle yakalanan Sosa'nın kadro dışı kaldığı iddia edildi
Sosa bugünkü antrenman fotoğraflarında yer aldı
YORUMLAR
500
Odalara gizli kamera yerleştiren otel çalışanı, 2 bin kişinin cinsel ilişki görüntülerini kaydedip internette sattı Odalara gizli kamera yerleştiren otel çalışanı, 2 bin kişinin cinsel ilişki görüntülerini kaydedip internette sattı Trabzon'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Trabzon'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Jose Sosa, Trabzon, Otel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:27 Üreticiler, mandıracıları protesto etti! Tüm sütleri yere döktüler
17:18 Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor
17:11 Standart altının kilogram fiyatı, 881 bin liraya yükseldi
17:06 Çarpıcı görüntüler! Kiev sınırında yakalanan 3 sabotajcı gözaltına alındı
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 17:41:47. #1.12#
SON DAKİKA: Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement