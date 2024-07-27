Otizmli Yüzücü Tuna'nın Hedefi Manş Denizi'ni Geçmek - Son Dakika
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Spor

Otizmli Yüzücü Tuna'nın Hedefi Manş Denizi'ni Geçmek

İzmir'de yaşayan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Tuna, daha önce solo yüzen hiçbir otizmli yüzücünün olmadığı bu zorlu parkuru tamamlayarak ülkesine bir gurur daha yaşatmayı hedefliyor.

27.07.2024 22:55
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- İzmir'de otizmli yüzücü Tuna'nın sıradaki hedefi Manş Denizi'ni geçmek

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna: "Manş'ı geçmeye hazırım"

İZMİR - İzmir'de yaşayan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu süreçte Tuna'nın her antrenmanında yanında olan annesi Gülnur Tunca, "Şu ana kadar bu parkuru solo yüzen hiçbir otizmli yüzücü yok. Bizim için de Tuna için de ciddi bir meydan okuma olacak. Çünkü Manş, açık su yüzme camiasının Everest'i olarak biliniyor. Zor ve bilinmez bir parkur" dedi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, henüz 10 yaşındayken lisanslı yüzücü olmayı başardı. İlerleyen süreçte şu an antrenörü olan Mert Onaran ile tanışarak havuz yarışlarına katıldı ve orada dereceler kazandı. Ardından açık suda yüzmeye başlayan Tunca, ilk açık su yarışına 2018 yılında Çanakkale Boğazı'nda katılarak, engelli kategorisinde derece yaptı. İstanbul Boğazı'nı da 3 kez geçen Tunca, İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye kadar yüzen Tunca, bu etabı solo geçen ilk otizmli birey oldu. Tunca'nın şimdiki hedefi ise 4 yıldır hazırlıklarını sürdürdüğü ve 10-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği, İngiltere ile Fransa arasında bulunan Manş Denizi'ndeki 36 kilometrelik mesafeyi geçebilmek.

"Hedefimiz ülkemize bir gurur daha getirmek"

Tuna'nın antrenörü Mert Onaran ise, "Bu yıl Manş hedefiyle yoğun bir programımız var. Tuna bunun için haftanın 6 günü yüzme programı yapmakta. 2 gün ağırlık antrenmanı yapmakta. Bunun dışında da soğuk su küvetinde bekliyor. Bu sayede Tuna'nın direncini artırmaya çalışmaktayız. 6 günlük yüzme antrenmanının 5 tanesi havuz olarak geçmekte. Yaklaşık 5 ile 7 kilometre arasında yüzme antrenmanı, haftanın 1 günü de tekne eşliğinde deniz antrenmanımız var. Burada uzun mesafemizi tamamlıyoruz. Tuna'nın açık su yüzme becerisini geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü dalga, akıntı, soğuk su ve tekne takibi gibi bizim için önemli konular var. Tuna şimdiye kadar en fazla 6 buçuk saat suda kalarak mesafesini artırmakta. Hedefimiz 8 saatlik antrenmanı tamamlayarak Manş'a hazır hale gelmek. 10-11 saat içerisinde yarışı tamamlamak. Umuyorum ki hedefimizi başararak ülkemize bir gurur daha getirmiş olacağız" açıklamalarında bulundu.

"Daha önce bu parkuru solo yüzen hiçbir otizmli yüzücü yok"

Tuna'nın küçükken suyla çok barışık olduğunu ve denizde sık sık vakit geçirdiğini aktaran annesi Gülnur Tunca, "Tuna kendi başına kolluksuz, büyük havuzuna atlayıp orada saatlerce zaman geçiriyordu. Biz de bu sevgisi ve isteği üzerine onu yüzme branşına yönlendirdik. Gösterdiği başarıların ardından şimdi ise Manş Denizi'ni geçmek için hazırlanıyor. Bizim için de Tuna için de ciddi bir meydan okuma olacak. Çünkü Manş aslında açık su yüzme camiasının Everest'i olarak biliniyor. Zor ve bilinmez bir parkur. Biz de olabildiğince ona imkan oluşturup, onun önünü açmaya çalışıyoruz. Eğer her şey yolunda giderse Tuna burayı yüzecek. Şu ana kadar bu parkuru solo yüzen hiçbir otizmli yüzücü yok" diye konuştu.

"Burayı tamamlayıp otizm farkındalığı oluşturacak"

Tuna'nın yüzeceği gün su sıcaklığının 16-17 derecelerde olma ihtimalinin bulunduğunu belirten anne Tunca, "Tuna sadece mayo ile yüzecek. Ama Tuna soğuk suyla barışık. Umarım her şey yolunda gidecek. Tuna burayı tamamlayıp otizm farkındalığını oluşturacak. Çünkü tüm otizmlilerin imkan verildiğinde yapabildiğini göstermeleri çok önemli" diye vurguladı.

"Otizm bir hastalık değil bir farklılıktır"

Sözlerini sürdüren anne Gülnur Tunca, şunları kaydetti:

"Çıktığımız noktada sloganımız, 'otizm bir hastalık değil bir farklılıktır' şeklindeydi. Bunun toplumda kabul görmesi bir anne olarak en büyük dileğim. Tuna tamamen nörolojik bir yapıya sahip. Onun standart olmayan motivasyonlarına uygun hareket ettiğinizde, yol aldığınızı görüyorsunuz. Doğru yaklaşımla kesinlikle yol alınabilir. Bunun için de önce kabul etmeniz ve çocuğunuzda gelen geri bildirimleri analiz etmeniz gerekiyor."

"Manş'a hazırım"

En çok denizde yüzmeyi ve dalgaları sevdiğini ifade eden Tuna Tunca ise Urla'da havuzda ve Sığacık'ta denizde antrenmanlarını sürdürdüğünü, beslenmesine dikkat ettiğini, soğuk suya alışmak için buz küvetine girdiğini ve Manş'ı geçmeye hazır olduğunu aktardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Otizmli Yüzücü Tuna'nın Hedefi Manş Denizi'ni Geçmek - Son Dakika

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