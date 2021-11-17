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Otomobil sporlarında hafta sonu 4 ilde yarışlar düzenlenecek - Son Dakika

Otomobil sporlarında hafta sonu 4 ilde yarışlar düzenlenecek

17.11.2021 14:36
Otomobil sporlarında hafta sonu 4 ilde yarışlar düzenlenecek

Otomobil sporlarında hafta sonu tırmanma, off-road, drift ve karting branşlarında Aydın, Sakarya, İstanbul ve İzmir'de yarışlar gerçekleştirilecek.

Otomobil sporlarında hafta sonu tırmanma, off-road, drift ve karting branşlarında Aydın, Sakarya, İstanbul ve İzmir'de yarışlar gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ve son yarışı, 20-21 Kasım tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenecek.

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı ise 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Sakarya'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda 29 araç ve 58 sporcu yer alacak.

Ekipler, 20 Kasım Cumartesi günü saat 09.30'dan itibaren Poyrazlar'daki mukavemet etabında, 21 Kasım Pazar günü ise saat 11.00'den itibaren Karaköy Spor Ada Tesisleri'ndeki seyirci etabında mücadele edecek.

2021 Türkiye Karting Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

2021 Türkiye Karting Şampiyonası 9. ayak yarışları, 20 Kasım Cumartesi günü İstanbul Tuzla Karting Park Pisti'nde gerçekleştirilecek. 4 kategoride 33 sporcunun mücadele edeceği organizasyon, 2 gün sürecek.

2021 Türkiye Drift Şampiyonası 3. ve son yarışları ise Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde yapılacak.

Arkadan itiş güçlü otomobillerin mücadele edeceği yarış, 21 Kasım Pazar günü saat 13.00'te pilot tanıtım seremonisi ile başlayacak. İkili eşleşmelerle devam edecek organizasyon, final eşleşmeleri ile son bulacak.

Otomobil, Sakarya, Kasım, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Otomobil sporlarında hafta sonu 4 ilde yarışlar düzenlenecek - Son Dakika Spor


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