Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı başladı - Son Dakika
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Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı başladı

06.08.2022 15:40
Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı başladı

Otomobil sporlarında Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayağı, Trabzon'da başladı.

Otomobil sporlarında Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayağı, Trabzon'da başladı.

Trabzon Otomobil ve Motor Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve Akçaabat ilçesi Acısu Balıklı Yaylası'ndaki Liva Düzlük mevkisinde start verilen yarışlara, farklı illerden 5 ayrı sınıfta 33 araç ve 66 sporcu katıldı.

İran'dan Ghasem Mohammedzadeh-Tolga Şatır ekibi ile İtalyan Guiseppe Simune Agazzi'nin de yer aldığı organizasyonda, adrenalin, hız, mukavemet ve pilotajlık alanlarındaki beceriler sergilendi.

Etkinliğe katılanlar, off-road araçlarının mücadelesini ilgiyle izledi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, yarışların startını verdiklerini belirterek, yarışmacılara başarılar diledi.

Trabzon'un sporda, turizmde, sanatta, kültürde her yönüyle dolu dolu yaşamasını istediklerini vurgulayan Ustaoğlu, "İşte bugünde burada off-road yarışlarının düzenlenmesi de ilimiz açısından farklı bir anlam ifade ediyor. Bunlar ulusal düzeyde yapılan organizasyonlar. Böyle bir organizasyonun ilimizde yapılması bölge açısından farklı bir anlam ifade ediyor." dedi.

Organizasyon, yarın Akçaabat Sahil Dolgu alanındaki seyirci özel etabı, 3 kez geçilerek yarış tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Akçaabat, Trabzon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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