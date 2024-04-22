Oturarak Voleybol 1. Lig Müsabakaları Karabük'te Başladı - Son Dakika
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Oturarak Voleybol 1. Lig Müsabakaları Karabük'te Başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları Yeni Mahalle Spor Salonu'nda başladı. 14 takımdan yaklaşık 200 sporcu, yönetici ve teknik heyetin katıldığı organizasyonun grup mücadeleleri 24 Nisan'da sona erecek. Finallere katılmak için gruplarda ilk iki sıraya girecek 6 takım ile üçüncü olan en iyi 2 takım belirlenecek.

22.04.2024 20:23  Güncelleme: 20:24
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- Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakaları Karabük'te başladı

KARABÜK - Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 14 takımdan yaklaşık 200 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı. Grup mücadeleleri 24 Nisan'da sona erecek. Oynanacak maçların ardından gruplarda ilk iki sıraya girecek 6 takım ile üçüncü olan en iyi 2 takımdan oluşacak 8 kulüp, mayıs ayında gerçekleşecek finallerde boy gösterecek.

Kaynak: İHA

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