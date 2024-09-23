Oturma Voleybolu Şampiyonası Burdur'da

Spor

Uzman Posta Avrupa Oturarak Voleybol B Kategorisi Şampiyonası, Burdur'da düzenlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22-24 Kasım ???????tarihlerinde ParaVolley Europe (PVE) tarafından, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Büyük Britanya, Çekya, Fransa, Gürcistan, Hollanda ve Litvanya yer alacak.

Şampiyonada ilk üç sırayı alacak takımlar, 2025'te Macaristan'da düzenlenecek A Kategorisi Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazanacak.

Bu yıl, Gümüş Lig şampiyonu olarak oturarak voleybol tarihinde bir ilke imza atan milli takım, aynı başarıyı tekrarlamak için Karaman ve Burdur'da gerçekleştirilecek kamp dönemleriyle şampiyonaya hazırlanacak.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Tesisleri'nde düzenlenecek şampiyonanın tüm maçları, ParaVolley Europe YouTube kanalından canlı yayımlanacak.