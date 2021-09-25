Otyakmaz: "Takımımı tebrik ediyorum"

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fatih Karagümrük maçının ardından, "Futbolcularımızın bugün özgüvenleri çok yüksekti, bu da sahaya, skora yansıdı. Memnunuz, arkadaşlarımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi. Maçın ardından stadyum çıkışında Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Yeni Malatyaspor'a karşı deplasmanda aldıkları galibiyetin takımda moralleri yerine getirdiğini söyleyen Otyakmaz, "O moral bugün sahaya yansıdı. Farklı kazanmayı bildik. İyi bir takıma karşı oynadık. Özellikle ilk yarı çok topa sahip oldular. Golü yedikten sonra bir gevşeme oldu, çok sakatları da vardı. İyi bir takımı bu şekilde yakalayıp yendiğimizden dolayı memnun olduğumu söylemek istiyorum. Bizim takımımızın iyi bir takım olduğunu, moralsiz başladığını, bir galibiyetle moral bulacağını biliyorduk. Düşündüğümüz gibi de oldu. Malatya galibiyeti gerçekten çok iyi moral oldu. Bugün özgüvenleri çok yüksekti, bu da sahaya, skora yansıdı. Memnunuz, arkadaşlarımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

"Beşiktaş bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşıyor"

Başkan Otyakmaz, ligin 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maçı da değerlendirerek, "Beşiktaş da bizim Avrupa kupalarında yaşamış olduğumuz sıkıntıları yaşıyor. Çok sayıda sakatları var. Hafta içi de Ajax karşısında ülkemizi temsil edecekler. Önemli bir karşılaşma. O karşılaşmada başarılar diliyoruz. Bu son sıkıntıları, bizi daha iyi durumda gösteriyor. İnşallah oradan iyi bir sonuç alırız" diye konuştu. - SİVAS