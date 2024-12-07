Spor

BEŞİKTAŞ'ın İngiliz orta saha oyuncusu Oxlade-Chamberlain, 1 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmanın 70'inci dakikasında Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil olan Oxlade-Chamberlain, 73'üncü dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, bu golün öncesinde son golünü yine Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta kaydetmişti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe karşısında gol sevinci yaşayan Chamberlain, sezonun geri kalanında golle buluşamamış ve bu sezon başında kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra takıma geri dönen tecrübeli orta saha oyuncusu 1 yıllık ara sonrasında gol sevinci yaşamış oldu.