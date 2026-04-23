Öykü Ceylin, Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor
Öykü Ceylin, Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Öykü Ceylin, Avrupa Şampiyonası\'na Hazırlanıyor
23.04.2026 12:12
16 yaşındaki milli atlet Öykü Ceylin Tekdal, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası için çalışmalarına devam ediyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 7 yıl önce arkadaşından etkilenerek atletizme başlayan 16 yaşındaki milli atlet Öykü Ceylin Tekdal, temmuz ayında İtalya'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ilk uluslararası madalyasını kazanmak için çalışıyor.

İncirliova Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi Öykü Ceylin Tekdal, 2019 yılında Kardeşköy Atletizm Pisti'nde antrenman yapan arkadaşını izlemeye gidince bu spora ilgi duymaya başladı. Ailesinin desteğiyle İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki kurslara başlayan Tekdal, katıldığı müsabakalarda dereceler almayı başardı.

Tekdal, azimle yoluna devam etti ve önemli madalyasını 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen 14 Yaş Altı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda elde etti.

Şimdiye kadar pistlerde yerel, bölgesel ve ulusal yarışmalarda yaklaşık 100 madalya kazanan Öykü Ceylin Tekdal, İtalya'da 16-19 Temmuz'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Katıldığı 2 uluslararası organizasyonda derece elde edemeyen mille atlet, ilk uluslararası madalyasını kazanmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kardeşköy Atletizm Pisti'nde antrenmanlarını sürdüren Tekdal, AA muhabirine, 2 yıl önce milli takıma seçildiğini, sporu ve koşmayı çok sevdiğini söyledi.

Hayallerinin peşinden gittiğini belirten Tekdal, arkadaşı Rana'dan etkilenerek atletizm başladığını ifade ederek, "Onun sayesinde başladım atletizme. O daha sonra sağlık sorunlarından dolayı bırakmak zorunda kaldı, ben hala devam ediyorum. İyi ki de onun antrenmanını izlemeye gelmişim. İyi ki spora başlamışım." dedi.

Hedef Avrupa'da ilk madalya

Öykü Ceylin, temmuz ayında İtalya'da düzenlenecek şampiyonaya yoğun bir şekilde hazırlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İlk derecemi 2022'de aldım. 60 metre engellide Türkiye birincisi oldum. Ondan sonra derece aldıkça daha çok bu sporu yapasım geldi. Şu anki hedefimiz İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası. Güzel dereceler elde ederek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

Başarı için sıkı ve disiplinli çalışmanın önemine dikkati çeken Tekdal, bu süreçte ailenin destek vermesinin de önemli olduğunu ifade etti.

Tekdal, koşmadığı zaman kendisini eksik hissettiğini belirterek, koşarken kendisini bulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

