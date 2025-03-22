Öykü Gencer Türkiye 3.\'sü

Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda bayanlar flöre branşında Öykü Gencer Türkiye üçüncüsü oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Yenikent Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda bayanlar flöre branşında Öykü Gencer, muhteşem bir performans sergileyerek Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 800 sporcu katıldı. Kılıç branşında gerçekleştirilen müsabakaların ardından flöre ve epe karşılaşmaları yapıldı. Organizasyon, 21 Mart Cumartesi günü tamamlanacak. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, emeği geçen tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, sporculara başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR