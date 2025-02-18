Oyuncular sahada kayboldu! Kar yağışı maça damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Oyuncular sahada kayboldu! Kar yağışı maça damga vurdu

Geniş Video İzle

Romanya Ligi'nde oynanan Rapid Bükreş-Botoşani maçında yoğun kar yağışı futbolseverlere zor anlar yaşattı. Beyaz forma giyen Botoşani oyuncuları, kar yağışı nedeniyle sahada adeta kayboldu. Zeminle aynı renkteki formaları nedeniyle oyuncuların seçilmesi güç oldu.

18.02.2025 16:04  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya Ligi'nde beklentilerin üzerinde yoğun kar yağışı altında oynanan Rapid Bükreş-Botoşani maçında konuk ekibin beyaz forma ile mücadele etmesi izleyenlere zor anlar yaşattı.

KAR YAĞIŞI MAÇA DAMGA VURDU

Rapid Bükreş sahaya kırmızı renk forması ile çıkarken, Botoşanili oyuncular giydiği beyaz renk formadan dolayı sahada adeta kayboldu.

MAÇ 1-0 BİTTİ

Zaman zaman zemin ile aynı renk forma giydikleri için zor seçilen konuk ekip oyuncularını hakem ve izleyenler güçlükle seçti. Müsabaka Denis Ciobotariu'nun 37. dakikada kaydettiği golle 1-0 Rapid Bükreş üstünlüğü ile sona erdi.

Oyuncular sahada kayboldu! Kar yağışı maça damga vurdu
Oyuncular sahada kayboldu! Kar yağışı maça damga vurdu

Rapid Bükreş, Romanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oyuncular sahada kayboldu! Kar yağışı maça damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • AlexArda:
    6sde dün Rizede böyle kaybolmuştu, Rize kaçırdı kaçırdı şansını diktiklerim top oynamadan hakemle kazandı. denize düşse gtyle hamsi, havaya çıksa kartal yakalar bunlar... ama oe çelik kapkacağı 24'nde yerli yersiz hakemi şusu busu fark etmeyecek üst üste goyyamaya devam edeceğiz :)) 3 17 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:57:20. #1.12#
SON DAKİKA: Oyuncular sahada kayboldu! Kar yağışı maça damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.