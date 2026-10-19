Ozan Tufan'ın golü Trabzonspor'u Beşiktaş karşısında ilk yarıda 1-0 öne geçirdi - Son Dakika
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Ozan Tufan'ın golü Trabzonspor'u Beşiktaş karşısında ilk yarıda 1-0 öne geçirdi

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Papara Park'ta oynanan Trendyol Süper Lig 8. hafta kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti. Ozan Tufan, 21. dakikada Muçi'nin şutunda Nübel'den dönen topu yakın mesafeden ağlara göndererek ev sahibini öne geçirdi.

Stat: Papara Park

Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral Şimşir, Franculino

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Gol: Dk. 21 Ozan Tufan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Miretti (Beşiktaş), Dk. 33 Fabinho (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Olaitan'ın kafa vuruşunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çeldi.

14. dakikada Cerny'in sağ taraftan pasında yakın mesafeden Vlahovic'in şutunda, Nwaiwu yatarak topa müdahale etti.

15. dakikada Miretti'nin ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.

17. dakikada Cerny'in ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Onana iki hamlede meşin yuvarlağı kotrol etti.

21. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sol taraftan Muçi'nin şutunda Ozan Tufan, kaleci Nübel'den dönen topu yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0

28. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda, kaleci Nübel iki hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada Muçi'nin pasında sağ çaprazda yakın mesafede kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Franculino'nun şutunda, Nübel tehlikeyi önledi.

42. dakikada Trossard'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana'nın çeldiği topu Murillo tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü. Trabzonspor savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

43. dakikada Aral Şimşir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, kaleci Nübel yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA
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