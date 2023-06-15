Ozan Tufan, Türkiye'ye dönüyor! Gelecek sezon için Beşiktaş'ın gündeminde

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde Ozan Tufan var. Türkiye'ye dönmek isteyen milli futbolcu, siyah-beyazlı formayı giyebilir.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin formasını giyen Ozan Tufan, Beşiktaş'ın gündeminde. Şenol Güneş'in Bursaspor'dan eski futbolcusunu takımında görmek isteyeceği belirtilirken, Tufan'ın da ayrılmak için Acun Ilıcalı'dan kolaylık sağlamasını istediği aktardı.
Ozan Tufan için Hull City, 5 milyon euro değer biçti. Şimdiye kadar Beşiktaş yönetimi resmi bir girişimde bulunmazken, milli futbolcunun kulübüyle ayrılık için anlaşması durumunda transfer için masaya oturulması bekleniyor.
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