Ozan Tufan, Türkiye'ye dönüyor! Gelecek sezon için Beşiktaş'ın gündeminde - Son Dakika
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Ozan Tufan, Türkiye'ye dönüyor! Gelecek sezon için Beşiktaş'ın gündeminde

15.06.2023 13:27

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ederken Ozan Tufan'ı gündemine aldı. Hull City forması giyen milli futbolcu, Türkiye'ye dönmek istiyor ve Beşiktaş'a transfer olabilir. Tufan'ın ayrılmak için Acun Ilıcalı'dan kolaylık beklediği belirtiliyor. Hull City, Tufan için 5 milyon euro değer biçti. Beşiktaş yönetimi henüz resmi bir girişimde bulunmadı ancak Tufan'ın kulübüyle ayrılık için anlaşması durumunda transfer için masaya oturulması bekleniyor.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde Ozan Tufan var. Türkiye'ye dönmek isteyen milli futbolcu, siyah-beyazlı formayı giyebilir.

AYRILMAK İÇİN ACUN ILICALI'DAN KOLAYLIK BEKLİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin formasını giyen Ozan Tufan, Beşiktaş'ın gündeminde. Şenol Güneş'in Bursaspor'dan eski futbolcusunu takımında görmek isteyeceği belirtilirken, Tufan'ın da ayrılmak için Acun Ilıcalı'dan kolaylık sağlamasını istediği aktardı.

5 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLDİ

Ozan Tufan için Hull City, 5 milyon euro değer biçti. Şimdiye kadar Beşiktaş yönetimi resmi bir girişimde bulunmazken, milli futbolcunun kulübüyle ayrılık için anlaşması durumunda transfer için masaya oturulması bekleniyor.

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Ozan Tufan, Hull City, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ozan Tufan, Türkiye'ye dönüyor! Gelecek sezon için Beşiktaş'ın gündeminde - Son Dakika
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