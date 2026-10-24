Özbalta, Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Erzurumspor'un sorumluluğunun arttığını söyledi - Son Dakika
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Özbalta, Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Erzurumspor'un sorumluluğunun arttığını söyledi

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Özbalta, Gaziantep FK\'yi 3-1 yenen Erzurumspor\'un sorumluluğunun arttığını söyledi
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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Özbalta, kazanabilen Erzurumspor'un daha ciddiye alınacağını belirterek sorumluluklarının arttığını ifade etti.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK'nin son haftalarda istediği sonuçları alamadığını, kendilerinin ise bundan önciki 3 karşılaşmada gol yemeden 7 puan topladığını belirtti.

Rakiplerinin kötü gidişata son vermek için reaksiyon göstereceğini bildiklerini ifade eden Özbalta, şöyle konuştu:

"Altı yıl sonra çıkılan bu ligde, ilk senemizde iyi olan gidişatı devam ettirmek, istikrarı korumak amacıyla buraya geldik. 1 ya da 3 puan fark etmiyordu. Puansız dönmek istemiyorduk. Oyunu tutmak istedik. Rakibin bizim üzerimize çok geleceğini bildiğimiz için geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalıştık. Bu hücumlarda panik toplarla değil, doğru zamanda atılan toplarla pozisyon bulmak istedik. İlk yarıda birkaç pozisyona girdik. Antep'in de net iki pozisyonu vardı. Dengeli bir oyun olduğunu söyleyebiliriz."

İkinci yarıda buldukları gollerin kendilerini rahatlattığını aktaran Özbalta, Gaziantep FK'nin farkı bire indirmesinin ardından baskısını artırdığını dile getirdi.

Serkan Özbalta, rakibin özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklarla etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in 2-3 tane net pozisyona girdiğini hatırlıyorum. Özellikle bek oyuncularının kestiği ortalarla ceza sahasında ikinci forveti ve orta saha oyuncularını kullanarak bizi biraz yordular. Ama maçın bitimine yakın attığımız üçüncü gol bizi tamamıyla rahatlattı. Çok özel ve bence güzel bir galibiyet oldu. Ama lig çok çok uzun. Üç puanlı sistem, neyin ne olacağı belli değil. Şimdi biraz daha sorumluluğumuz artacak. Çünkü kazanabilen bir Erzurumspor, rakip takımlar tarafından daha da ciddi bir şekilde irdelenecek ve ciddiye alınacak. Bu sorumluluğun bilinciyle önümüzdeki Çorum müsabakasına hazırlanacağız."

Deplasmanda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Özbalta, gelecek hafta oynayacakları Çorum FK karşılaşmasında tribünlerin dolmasını istediklerini söyledi.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigErzurumspor KulübüGaziantep FKSporSon Dakika

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