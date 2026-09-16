Özbek: Aynı transferleri temmuzda yapsaydık fark 50 milyon euro olurdu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer döneminde sarı-kırmızılıları finansal olarak zora sokmayacak yapıda hareket ettiklerini belirterek, "Onun için bazı gecikmeler oldu. Aynı transferleri temmuz ayında yapsaydık aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarındaydı. Bu hususun çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Galatasaray divan kurulu eylül ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılıyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Kulübün devam eden projeleri hakkında bilgi veren Özbek, "Leo rezidans projesinde sona geldik. Daireleri teslim etmeye devam ediyoruz. Aslantepe Vadisi'nde yaklaşık 62 dönüm üzerinde yaptığımız bu projeyi, Galatasaray'ın 100 yılı olarak nitelendiriyorum. Sahip olması gereken elzem olan tesislerin burada inşaatına başladık. Galatasaray Spor Kulübü, bütün olimpik sporlarda öncü kimliğe sahiptir. Burada yapacağımız spor kompleksi basketbola, voleybola, yüzmeye ve salon sporlarına hizmet edecek. İnşaatımız devam ediyor. En kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Kulübümüzün ihtiyacı olan bu tesisi bir an evvel yapmamız lazım. Getirisiyle kendisini 10 senede amorti edecek bir proje. Yaklaşık 3 sene olduğunu düşünüyorum. Geriye kalan bir an evvel bitirmekti. Gerek finansal projesi, gerekse de yapımı konusunda projeleri başarıyla yürütüyoruz. Buradaki başarımızın en büyük nedeni, sizden aldığım destek. Aslantepe projesi, Galatasaray için çok önemli bir proje" diye konuştu.

Florya projesiyle ilgili konuşan de sarı-kırmızılıların başkanı, "Futbolumuzun büyüdüğü, futbolumuza hizmet eden önemli bir tesis. Bu tesisin 22 dönümü Galatasaray Spor Kulübü'nün tapulu malıydı. Geriye 42-43 dönümlük kısmı kamuya ait arsaydı. 2017 yılında buradaki arazinin imar çalışmalarını tamamlamıştık. 2022'den itibaren şöyle bir proje ortaya koyduk; bu toplamda 65 dönüm olan araziyi Galatasaray'a kazandıralım, buradan oluşacak gelirinin tamamını Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceği için fon kuralım diye anlatmıştık. Sizlere ne söz verdiysem oradayım. Hiç kimse bunu farklı bir şekilde yorumlamasın" ifadelerini kullandı.

'Cafe il Gala' ilk Mecidiyeköy'de açılacak

Riva projesinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Dursun Özbek, "Buradaki inşaat bütün hızıyla devam ediyor. 30 dönümlük kısmı Galatasaray'a kazandırdık. Kemerburgaz projemizde de 1. fazı bitirdik. 2. faz için ruhsat aşamasında ufak tefek sıkıntılarımız vardı, onu geçtik. En kısa sürede altyapımızı, kadın futbol takımımızı buraya taşıyacak için inşaatını süratle bitireceğiz. Finansmanı hazır" şeklinde konuştu.

'Cafe il Gala' projesinde ilk yerin Mecidiyeköy'de olacağını açıklayan Başkan Özbek, "En kısa sürede 'Cafe il Gala' tesisimizi de açacağız. Mecidiyeköy, Galatasaray için çok önemli bir yer. İstiklal Caddesi'nde de ikinci mağazayı açacağız. Hedefimiz 10 mağaza açmak. Türkiye'de, yurt dışında franchise vererek, gelir oluşturmak istiyoruz" dedi.

"Bu sezon da hedefimiz üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak"

Futboldaki yeni sezon hedeflerinden bahseden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Geçtiğimiz sezonu üst üste 4. şampiyonluğumuzla tamamladık, 26 şampiyonluğumuza ulaştık. Bu konuda emeği geçen başta Okan hocama, teknik kadroma, futbolcularıma, emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Önümüzde yeni hedeflerimiz var. Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezon da hedefimiz çok açık; üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarıları elde etmek olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Aynı transferleri temmuzda yapsaydık aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarındaydı"

Transfer dönemindeki eleştirilere değinen Özbek, "Bu transfer döneminde neler söylendi, neler yazıldı. Ben ve arkadaşlarım daha sezona girmeden, şampiyonluğu elde ettiğimiz gün masaya oturduk. Önce bütçemizi yapalım, harcama limitimiz ne, oturduk planlamamızı yaptık. Bu transfer döneminde en çok eleştiri aldığımız konulardan biri, özellikle taraftar tarafından, geç kalındı konusu. Haklı olabilirler. Transfer dönemlerinin başarılı yürütülmesi iki şeye bağlı. Birincisi yaptığımız transferlerin performansı nasıl, sahada ne veriyorlar. İkincisi de bence çok daha önemlisi finansal boyutunun ne olduğu. Bütün çabamız Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak. Finansal olarak Galatasaray'ı zora sokmayacak yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Aynı transferleri temmuz ayında yapsaydık aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarındaydı. Bu hususun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sezon başındaki bonservis rakamıyla bizim yaptığımız transfer dönemindeki bonservisle yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştirilerden şikayet etmiyorum, haklı tarafları da çoktur. Erken transfer yapmak önemli, kampa yetiştirmek önemli. Ama diğer husus da önemli. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni transferlerimize hoş geldin diyorum. Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte Galatasaray'ın geleceğini inşa ediyoruz"

Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarda yetiştirici kulüp kimliklerini koruyarak, şampiyon için mücadele edecek takımlar oluşturmak istediklerini vurgulayan Başkan Özbek, "Hep birlikte Galatasaray'ın geleceğini inşa ediyoruz. Bir taraftan tesislerimizi tamamlayacak, kulübümüzün mali yapısını daha da güçlendirecek, diğer taraftan Galatasaray'ın alışık olduğu başarıların peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar birlikte başardık, bundan sonra da birlikte başaracağız" diyerek sözlerini tamamladı.