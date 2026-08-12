Özbek'ten 5. Şampiyonluk Vurgusu - Son Dakika
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Özbek'ten 5. Şampiyonluk Vurgusu

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk için destek istedi, kulübün karlılığına dikkat çekti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, üst üste 5. şampiyonluğu çok istediğini vurgulayarak teknik direktör Okan Buruk'a, takıma ve yönetime destek istedi.

Galatasaray Adası'nda düzenlenen bir etkinliğe katılan Başkan Özbek, davetlilere hitap etti. Galatasaray'ın geleceği için çalıştıklarının altını çizen Özbek, kamuoyuyla paylaşılan finansal tablolara değinerek kulübün kar ettiğini belirtti.

Türkiye'nin en değerli futbol takımına sahip olduklarını dile getiren Özbek, "Takım değerini her geçen yıl artırıyoruz. Bunu yaparken kulübümüzü de mali açıdan güçlendiriyoruz. Gururla karlılık açıklayan bir kulübüz. Bizim yönetim anlayışımızın temelinde bu vardır. Galatasaray hem kazanacak hem büyüyecek hem de geleceğini garanti altına alacak." diye konuştu.

Transferler üzerinden çok yorum yapıldığının altını çizen Özbek, "Galatasaraylıların heyecanını da beklentisini de çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden rahatsızım. Sessiz kalmamız, bu kötülüğe bulaşmamak içindir. Ama konu Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık ettiğimiz noktasına kadar geldi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, şahsıma ve değerli arkadaşlarıma yöneltilen büyük bir iftiradır. Bu konuda en ufak bir imayı dahi kabul etmem, sineye çekmem. Bu imayı yapanlar bu kulübün 120 yılı aşkın, camiamızın 500 yılı aşkın şerefli geçmişine iftira atmış olduklarının farkına varmalılar." ifadelerini kullandı.

"İki alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım"

Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olduğunu belirten Özbek, sarı-kırmızılı kulübün marka değerini büyüten ve ekonomisini düzelten bir yapıyla ilerlediğini söyledi.

Başarılı gidişatı çöpe atıp günü kurtaran kararlar vermeyeceğini vurgulayan Özbek, "İki alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağım." açıklamasında bulundu.

Özbek, 5. şampiyonluğu çok istediğini dile getirerek şunları söyledi:

"Ben 76 yaşındayım. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak. Galatasaray'ın doğru yönetiminin, planlamasının ve camianın ortak zaferi olacak. Bize, hocamıza, takımımıza ve taraftarlarımıza güvenmeye devam edin. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü lig başlıyor, tüm Galatasaraylılara ve bizi karıştırmak isteyenlere sesleniyorum, yine şampiyon olacağız."

Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özbek'ten 5. Şampiyonluk Vurgusu - Son Dakika

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