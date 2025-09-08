CAFA Uluslar Kupası'nda şampiyon belli oldu - Son Dakika
Spor

CAFA Uluslar Kupası'nda şampiyon belli oldu
08.09.2025 22:40
Özbekistan, CAFA Uluslar Kupası finalinde İran'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu. Özbekistan, uzun bir aradan sonra İran'ı yenmenin yanı sıra 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı da kazandı.

Özbekistan, Orta Asya Futbol Federasyonu (CAFA) Uluslar Kupası final maçında İran'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve RAMS Başakşehir'den Abbosbek Fayzullaev ve Eldor Shomurodov'un da Özbekistan formasını giydiği maçın normal süresi golsüz berabere sona erdi.

120. DAKİKADA GELEN GOL

Uzatmanın 120. dakikasında Özbekistan, Khodjiakbar Alidjanov'un kaydettiği golle müsabakayı 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

13 YIL SONRA KAZANDILAR

İran karşısında 13 yıl aradan sonra galip gelen Özbekistan, daha önce Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde başarılı olarak tarihinde ilk kez ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.

Kaynak: AA

Özbekistan, Futbol, Dünya, Spor, İran, Son Dakika

