Özbekistan Dünya Kupası'nda - Son Dakika
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Özbekistan Dünya Kupası'nda

Özbekistan Dünya Kupası\'nda
05.06.2026 13:55
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Eldor Shomurodov, Özbekistan'ın Dünya Kupası kadrosunun kaptanlığını üstlenecek.

Dünya Kupası'nda Özbekistan'ın kaptanlığını 2025-26 sezonunu Roma'dan kiralık olarak İstanbul Başakşehir'de geçiren forvet Eldor Shomurodov üstlenecek.

Shomurodov Süper Lig'de bu yıl gol krallığını 22 golle Trabzonsporlu Paul Onuachu ile paylaşmıştı.

Başakşehir'den Abbosbek Fayzullaev de kadroda.

Özbekistan kadrosunun büyük yıldızı ise Manchester City'nin savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov olacak.

Khusanov, Ocak 2025'te Lens'ten City'ye transfer olduğunda Premier Lig'de oynayan ilk Özbek futbolcu oldu.

Yirmi iki yaşındaki oyuncu, City formasıyla 47 maça çıktı ve geçen sezon kulübün FA Cup ve Carabao Cup'ı kazanmasına katkıda bulundu.

Turnuvaya ilk kez katılan Özbekistan'ın teknik direktörlüğünü, İtalya'nın 2006 Dünya Kupası şampiyonu Fabio Cannavaro üstlenecek.

Özbekistan, 18 Haziran'da K Grubu'ndaki ilk maçında Kolombiya ile karşılaşacak, ardından Portekiz ve DR Kongo ile maçlar oynayacak.

Özbekistan Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi).

Defans: Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK).

Orta saha: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persepolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (İstanbul Başakşehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Buhara).

Forvetler: Eldor Shomurodov (İstanbul Başakşehir, Roma'dan kiralık), Igor Sergeev (Persepolis), Azizbek Amonov (Buhara).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

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