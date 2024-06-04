Özçelik İş Sendikası tarafından düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Spor

Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığı tarafından organize edilen ve örgütlü olduğu KARDEMİR ve diğer işyerlerinden 28 takımın katılım sağladığı "1 Mayıs Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Futbol Turnuvası" düzenledi.

Yaklaşık 1 ay süren turnuvanın finalinde KARDEMİR Yüksek Fırın ile KARÇEL takımı karşı karşıya gelirken, rakibini 2-1 mağlup eden KARÇEL takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

Özçelik İş Sendikasının başta KARDEMİR olmak üzere örgütlü bulunduğu 28 işyerindeki işçilerden oluşan futbol takımları 1 ay süren turnuvada mücadele etti. KARDEMİR fabrikalarında 1500 derece karşısında çalışan Yüksek Fırın işçilerinin oluşturduğu takım rakiplerini tek tek eleyerek turnuvanın şampiyonasına kalma başarısı gösterdi. 1500 derece karşısında ter döken işçiler bu kez "1 Mayıs Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Futbol Turnuvası"nda sahada ter döktü. Turnuvanın finalinde KARDEMİR'in yan kuruluşu olan KARÇEL takımı ile karşılaşan Yüksek Fırın takımı rakibine 2-1 mağlup oldu. Yenişehir mahallesinde halı sahada düzenlenen ve işçilerin takımlarını sonuna kadar desteklediği turnuvanın finaline Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, KARDEMİR A.Ş Genel Müdürü Dr. Dursunali Yaşacan, KARÇEL Genel Müdür Yardımcısı Ali Şen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Özeçlik iş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve şube yönetimi de katıldı.

Turnuvanın finalinde ikinci olan Yüksek Fırın futbol takımının madalya ve kupasını Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya takdim ederken, şampiyon olan takımın kupası ve madalyasını ise Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci takdim etti.

Kupa töreni sonrası konuşan Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, müsabakalar boyunca kavgasız gürültüsüz, hoşgörülü bir müsabaka geçirdiklerinden dolayı işçilere teşekkür etti.

Turnuvanın şampiyonu KARÇEL takımını da tebrik eden Değirmenci, "Özçelik iş Sendikası bizim dönemimizde her alanda olduğu gibi sporda da ilkleri yapmaya devam edecek. Özçelik İş Sendikası sizin omuzlarınızda daha da güçlenecek daha da büyüyecek. Türkiye'nin sendikası yaptığımız Özeçlik İş'in doğduğu yer Karabük'tür, harlandığı yer İskenderun ama Türkiye'nin metal emekçilerine sahip olmuştur. Sizleri kutluyorum. Babalarınızı, dedelerinizi kutluyorum ki, böyle bu sendikayı kurmuşlar ve bugün de bize temsil etme yetkisi doğmuştur. Sizden aldığımız güçle 1 milyondan fazla metal emekçisi bizleri bekliyor, sizleri bekliyor inşallah. Onlar da sendikamıza katarak, Türkiye'nin en büyükleri arasına sokacağız. En büyükleri olunca bu hizmetlerimiz ve katkılarımı ve ilklerimiz daha da çoğalacak" dedi.

28 takım ve 330 işçinin katıldığı turnuvanın üçüncülüğü, Can Demirçelik, dördüncülüğü ise Kardökmak takımı alırken, turnuvada ayrıca işçi çocuklarının da dahil olduğu iki çocuk takımı da mücadele etti.

Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, kentte sosyal ve kültürel etkinlikleri geliştirmek adına yıl boyunca farklı alan ve branşlarda turnuvalar düzenleyeceklerini ve bunu da kent geneline yaymayı hedeflediklerini ifade etti.

Turnuvaya katkı veren firma ve KARDEMİR yetkililerine de plaket takdim edildi. - KARABÜK