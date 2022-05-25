Özel bireyler için hazırlanan anlamlı proje Denizli'ye ulaştı - Son Dakika
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Özel bireyler için hazırlanan anlamlı proje Denizli'ye ulaştı

25.05.2022 11:08
Özel bireyler için hazırlanan anlamlı proje Denizli'ye ulaştı

Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi "Spor Aşkı Engel Tanımaz" çerçevesinde özel eğitim okullarına, farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilmiş spor malzemeleri taşıyan tır Denizli'ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi "Spor Aşkı Engel Tanımaz" çerçevesinde özel eğitim okullarına, farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilmiş spor malzemeleri taşıyan tır Denizli'ye geldi.

"Spor Aşkı Engel Tanımaz" sloganıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından 81 ilde 500 özel eğitim okuluna gönderilmek üzere hazırlanan spor malzemeleri adreslerine ulaşmaya başladı. Özel bireylerin yararlanabilmesi amacıyla Ankara'dan yola çıkan spor malzemesi yüklü tır önceki gün Denizli'ye geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası önünde, proje paydaşı kurumların Denizli temsilcileri ile Özel Eğitim Okullarından yetkililerin karşıladığı tır, Türk Bayrakları ile karşılandı.

Denizli'de 8 okula yüzlerce spor malzemesi var

Farklı engelli gruplarının kullanımı için özel olarak üretilmiş spor malzemelerinin Denizli'de kayıtlı 8 özel uygulama okuluna önümüzdeki günlerde dağıtılacağı kaydedildi. Malzemeler arasında koşu bantları, antrenman setleri, toplar, step tahtası, masa tenisi setleri gibi birçok ürün bulunuyor.

"Özel bireylerde sporun gelişmesine katkı sağlayacaktır"

"Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesinin önemine değinen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Cumhurbaşkanlığının öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla hayata geçirilen proje sayesinde tüm yurda gönderilen tırların kısa sürede Denizli'ye de ulaştığını söyledi. Projenin Türkiye'de tüm engel gruplarında sporun gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden İlman, birçok engelli spor dalında başarılı sporcular çıkacağını belirterek "başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik Spor Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum, kampanyanın ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Karşılamada yer alan isimlerden olan Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yunus Arslan ise son yıllarda engelli sporunun büyük ivme kazandığını, projeyle gönderilen spor malzemelerinin engelli sporunda ki başarıyı artıracağını ifade etti. - DENİZLİ

Özel bireyler için hazırlanan anlamlı proje Denizli'ye ulaştı
Özel bireyler için hazırlanan anlamlı proje Denizli'ye ulaştı
Özel bireyler için hazırlanan anlamlı proje Denizli'ye ulaştı
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Spor Aşkı Engel Tanımaz Tırı Düzce'de Spor Aşkı Engel Tanımaz Tırı Düzce'de
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Engelli, gençlik, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel bireyler için hazırlanan anlamlı proje Denizli'ye ulaştı - Son Dakika


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