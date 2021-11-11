(Özel haber) Melis Gülcan: "Hedefimiz gruptan birinci çıkıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek"

- (Özel haber) Melis Gülcan: "Hedefimiz gruptan birinci çıkıp Avrupa şampiyonasına gitmek"

İSTANBUL - Avrupa Şampiyonası elemelerinde Slovenya ve Polonya ile oynayacakları mücadeleler öncesi İHA'ya konuşan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Melis Gülcan, "Gruptan birinci çıkıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek hedefimiz. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan şüphem yok" dedi.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın TSİ 20.00'de Slovenya ile deplasmanda, 14 Kasım Pazar günü saat 17.00'de ise İzmit'te Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 25 yaşındaki oyuncusu Melis Gülcan, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"İlk maçımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Slovenya ile daha önce oynadıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Melis, "Daha önce yenilmiştik ama şu an onların ne olduğunu biliyoruz. Oyuncuların kim olduğunu biliyoruz. Bence bu bizim için bir avantaj. Güzel bir kamp dönemli geçiriyoruz şu an. İlk maçımızdan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

"Güzel bir kimya tuttu"

Takım içinde havanın çok güzel olduğuna dikkat çeken ay-yıldızlı basketbolcu, "Tecrübeli oyuncularımız da var. Hatta sakat olup şu anda aramızda olmayan tecrübeli oyuncularımız da var. Ama güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir kimya tuttu. Bu maçlara da güzel bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Şu anda beklentimiz yüksek" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz ilk önce grup maçları"

"Her zaman Türkiye'yi en üstte göstermek istiyoruz" diyen Melis Gülcan, şöyle devam etti:

"Planlarımız açısından da daha tam kadro diyemeyiz çünkü sakatlarımız da vardı. Ama güzel bir kimya oluşmuştu. Hedefimiz ilk önce grup maçları. Onları en iyi şekilde atlatıp gruptan birinci çıkıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek hedefimiz. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan şüphem yok."

"Güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum"

İzmit'te oynanacak Polonya karşılaşması için basketbolseverlere de seslenen milli sporcu, "Uzun zaman sonra taraftarlarla buluşuyoruz. O yüzden heyecanımız da yüksek. Onlarla birlikte güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum maçta. Umuyorum ki oradan da galibiyetle ayrılırız" diyerek sözlerini noktaladı.