Özel İdare Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol İlinin Şampiyonu Oldu

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Sivas'ta düzenlenen kulüpler arası yıldız kızlar il birinciliği müsabakaları sonunda Özel İdare Spor Kulübü şampiyon oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği'nin 2025 yılı faaliyet programında kulüpler arası yıldız kızlar voleybol il birinciliği düzenlendi.

4 Eylül Spor Salonunda düzenlenen maçlarda takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Maçlar sonunda Özel İdare Spor Kulübü şampiyon oldu. Yurdumspor Kulübü ikinci, Sivas Belediyespor Kulübü üçüncü ve Kros Spor dördüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Voleybol İl Temsilcisi Akıner Haspolat takdim etti. - SİVAS