Özel sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Özel sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu

Özel Sporcular Virtüs Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Esra Bayrak, 100 metrede Avrupa şampiyonu oldu.

13.06.2024 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel Sporcular Virtüs Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Esra Bayrak, 100 metrede Avrupa şampiyonu oldu.

İsveç Uppsala'da bugün başlayan Özel Sporcular Virtüs Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Esra Bayrak, Türkiye'nin gururu oldu. Bayrak, 100 metre yarışında Avrupa şampiyonluğunu elde ederek Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandırdı. Avrupa Şampiyonasını Uppsala'da yerinde takip eden Tössfed Başkanı, Virtüs Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi ve Şampiyona Direktörü Birol Aydın, "100 metrede Avrupa şampiyonu olan Özel Sporcumuz Esra Bayrak'ı tebrik ediyorum. Antrenörü Aytunç Göz'ü tebrik ediyorum. Özel sporcularımız altın çağını yaşıyor. Özel sporcularımız tarih yazıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve destekleri ile spora kazandırdığımız özel sporcularımız Avrupa'nın zirvesindeler. Bize her zaman destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Genel Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum.

Özel sporcularımıza ve teknik kadroya güvenimiz ve inancımız tam. İnşallah bu Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Avrupa Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceği dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceği dair iddiaları yalanladı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:50:49. #1.13#
SON DAKİKA: Özel sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement