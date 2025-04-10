Özel Sporcu Muhammed Eren Uysal, Türkiye Şampiyonu Oldu

DOSD Meram Spor Kulübü'nün özel sporcusu Muhammed Eren Uysal, Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonasında, 200 metrede 34.56 saniyelik derecesi ile Türkiye Şampiyonu oldu.

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Kemal Kaynaş Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 40 ilden 350 özel sporcu katıldı. İki gün süren organizasyonda sporcular, 100 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, gülle atma ve uzun atlama branşlarında yarıştı. Final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona eren şampiyonada DOSD Meram Spor Kulübü'nden Muhammed Eren Uysal, 200 metre branşında sergilediği performansla 34.56 saniyelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Down sendromlu özel sporcu Uysal, hem kulübü hem de Meram için gurur kaynağı oldu.

Başkan Kavuş: "Başarıya giden yolda, özel bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Uysal'ın şampiyonluğunun ardından açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, özel sporcuların azmi ve başarısının herkese örnek olduğunu ifade ederek Muhammed Eren Uysal'ı ve DOSD Meram Spor Kulübü'nü tebrik etti. Kazanılan madalyanın DOSD Meram'ın özel bireylerin sosyal hayata entegrasyonu konusunda yaptığı çalışmaların başarısına güzel bir örnek olduğunu belirten Başkan Kavuş, "Muhammed Eren Uysal kardeşimi yürekten kutluyorum. O sadece 200 metrelik bir parkuru değil, hepimizin gönlünü kazandı. Bu başarı, özel bireylerimizin neler başarabileceğinin açık bir göstergesidir. DOSD Meram çatısı altında yürütülen çalışmalarla hem spor hem eğitim alanında çok değerli işlere imza atılıyor. Biz de Meram Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya, gençlerimizin ve özel bireylerimizin hayallerine giden yolda destekçileri olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA