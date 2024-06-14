Özel sporcular, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu

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Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı, İsveç'te düzenlenen Özel Sporcular (Virtüs) Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 49,93 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

İsveç Uppsala'da devam Özel Sporcular (Virtüs) Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Aysel Önder, Reyhan Taşdelen, Fatma Damla Altın ve Esra Bayrak'tan oluşan Türkiye 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı, 49,93 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Şampiyonası'nı yerinde takip eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "4x100 metrede dünya ve Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan altın kızlarım Aysel Önder, Reyhan Taşdelen, Fatma Damla Altın ve Esra Bayrak'ı tebrik ediyorum. Dünya ve Avrupa rekoru 18 Mayıs 2017'de Rus Kadın Bayrak Takımı tarafından 50,99 ile Tayland'da kırılmıştı. Türkiye olarak 7 yıldır kırılamayan rekoru kırdık. Bu gururu bizlere yaşatan altın kızlarımız ile gurur duyuyorum. Özel sporcularımız, bayram öncesi bizlere bayram hediyesi verdiler" dedi.

Desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Birol Aydın, "Bugün özel sporcularımız dünya rekorlarını kırıyorsa, altın çağını yaşıyorsa, tarih yazıyorsa hiç kuşkusuz en büyük destek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatları ve destekleri ile spora kazandırdığımız özel sporcularımız Avrupa'nın ve dünyanın zirvesindeler. Bize her zaman destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Genel Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum. Özel sporcularımıza ve teknik kadroya güvenimiz tam. İnşallah bu Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL