Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'da başladı

Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, 57 ilden 250 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

08.12.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, 57 ilden 250 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından Aksu ilçesindeki Pelin Cemal Kütahya Spor Salonu'nda gerçekleştiren şampiyonada 57 ilden 250 sporcu, derece elde etmek için mücadele verdi.

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine, özel sporcu Ebru Acer'in Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanmasının ardından masa tenisine ilginin arttığını belirtti.

"Her engellinin yapabileceği bir spor var." sloganıyla çalıştıklarını söyleyen Aydın, "İmkan verildiği zaman bütün engelleri aşabiliriz. Buradaki sporcuların diğer çocuklardan hiçbir farkı yok, yeter ki imkan verilsin. Şampiyonayı otizm, mental ve down olarak 3 branşta yapıyoruz. Hepsinin birincileri inşallah daha sonra milli takımlarımıza seçilecek. Milli takıma seçilen çocuklar inşallah Avrupa'da ve dünyada bayrağımızı dalgalandıracak." dedi.

Aydın, Türkiye'de son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti ve duyarlılığıyla engelli bireylerin evlerinden çıkmaya başladığını ve spor branşlarına yöneldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından özel sporcuların şampiyonada yer aldığını vurgulayan Aydın, "Engeli sporla yaşıyoruz. Sporla ailelerin de motive olduğunu görüyoruz. Şampiyonadaki tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Organizasyon, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Yavuz Kocaömer, Etkinlikler, antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'da başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Suriye’de devrik başbakan, Esad’la son görüşmesini anlattı Suriye'de devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı
15:44 Şam’daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası’nı yağmaladılar Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
13:04 Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:50 6 yaşındaki Şirin’i istismar edip öldürmüştü İddianamedeki detaylar kan dondurdu 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 17:06:28. #1.11#
SON DAKİKA: Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.