Özkan Sümer Anıldı

Spor

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan Özkan Sümer, mezarı başında anıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 Aralık 2020'de vefat eden Sümer'in, Trabzon'un Maçka ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, anma törenine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem ve ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt'un katıldığı ifade edildi.

Anma töreninde Sümer için dua edildiği aktarılan açıklamada, kabri başına çiçek bırakıldığı kaydedildi.

Birlik ve beraberlik mesajı verildi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ayrıca taraftar grupları temsilcileriyle buluştuğu bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan bir diğer açıklamada da Başkan Doğan'ın, Başkan Yardımcıları Nevzat Kaya ve Taner Fikret Saral ile Trabzonspor taraftar grupları temsilcileriyle yemekte bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, yemekte, başkan, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarların yarın oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi birlik ve beraberlik mesajı verdiği vurgulandı.