Özköylü: Bandırma'ya Şansımız Tutmadı

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Bandırmaspor maçının ardından. "Bir türlü Bandırma takımına şansımız tutmadı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligde liderliğe yükseldi. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında Esenler ERokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, önce hayatını kaybeden eski takım arkadaşı ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı dileyerek başlayıp ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Özköylü "Gerçekten çok güzel bir insanı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Şimdi o can kaybı varken biz burada puan kaybı yaşamışız. Şimdi ona mı üzüleceğiz? İnsan düşündüğü zaman canımız sağ olsun diyoruz. Bugün olmadı. Elimizden gelen çabayı gösterdik ama olmadı. Hayat devam ediyor. Bir şekilde hayatın akışında yapmamız gereken işi yapmak zorundayız. Bugün de çocuklar elinden yaptılar. Biraz tempomuz düşüktü, ilk yarıda özellikle çok istediğimiz organizasyonları yapamadık. Daha dikkatli, daha üretken olmamız gerekiyordu. Fakat ikinci yarı bunu daha da fazlalaştırdık. Oyuna aldığımız oyuncularla beraber daha etkili daha efektif olmaya çalıştık. Daha üretken olmaya çalıştık. Maalesef Arda Özçimen'i geçemedik. Gerçekten bugün çok ekstra bir maç çıkardı. Diyorsun ki; 'Keşke kaleci kırmızı kart görmeseydi, belki başka şeyler olurdu' diye düşünüyorsun. Ama kısmet böyleymiş bugün. Bandırmaspor'u da kutluyorum. Ben takımımdan, oynadığımız oyundan memnunum. Ellerinden el geleni yaptı çocuklar ama bugün bir şanssızlık vardı. Yani ilk yarıdaki Bandırma maçında da benzer bir tabloyu yaşadık. Sanki bir dejavu yaşıyoruz. Orada da rakip 9 kişi kalmıştı. Yine benzer bir maç olmuştu. Yine berabere bitmişti. Bugün de aynı şey oldu. Bir türlü Bandırma takımına şansımız tutmadı. Bir türlü pozisyonları değerlendiremedik. Gol atamadık, öne geçemedik. Halbuki çok erken rakip 10 kişi kalmıştı, bir avantaj elimize geçmişti. Öne de geçmiştik ama bunu kullanamadık. Şimdi yolumuza bakacağız, önümüze bakacağız. Dört gün sonra çok önemli bir deplasman maçımız var. Hemen hızlı bir şekilde oraya hazırlanıp telafiyi orada yapmaya çalışacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL