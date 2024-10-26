Özlem Akdurak, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı

Spor

Türkiye Yelken Federasyonu başkanlığına yeniden Özlem Akdurak seçildi.

Federasyonun 6. olağan genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait konferans salonunda yapıldı. Seçimde, mevcut başkan Özlem Akdurak, Aydın Yurdum ve Burhanettin Hacıcaferoğlu yarıştı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Akdurak, kullanılan 270 oyun 118'ini alarak bir kez daha Türkiye Yelken Federasyonu başkanı oldu. Hacıcaferoğlu 109, Yurdum 42 delegenin oyunu alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.

Özlem Akdurak başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Ahmet Hakan Yenigün, Ekrem Yemlihaoğlu, Hasan Durhat, Melih Dilikoğlu, Murat Şener, Mustafa Herdem, Oğuz Akif Sezer, Serdar Özkaleli, Şenkar Öztüzün ve Ayşe Meliha Canpolat yer aldı.

Seçim galibiyetinin ardından yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşayan Akdurak, "Buradan güçlü, birbirine sımsıkı bağlı bir yelken ailesi olarak ayrılacağız. Ben ve arkadaşlarım ilkelerimizden hiç vazgeçmeden yol alacağız. Son birkaç gündür etrafımda dostluk, sevgi, vefa... Hepsini hissettim. Diğer başkan adaylarına da yelken sporuna sahip çıkmaya çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Türkiye Yelken Federasyonu her bireyini kucaklayarak yol almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.