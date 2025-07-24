Milli atlet Özlem Becerek, Almanya'da devam eden FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) disk atmada altın madalya kazandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Rhine-Ruhr şehrindeki oyunlarda ay-yıldızlı sporculardan Özlem Becerek, atletizm disk atmada 61.15 metrelik derecesiyle birinci olarak kürsünün zirvesinde yer aldı.
Türkiye oyunlarda, toplamda 4. altın madalyasını kazandı.
Son Dakika › Spor › Özlem Becerek'ten Altın Madalya - Son Dakika
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