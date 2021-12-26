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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar - Son Dakika

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar

26.12.2021 19:01
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar

Fenerbahçe'de 3 değişiklikSarı-lacivertli ekipte 5 eksikTisserand 2 maç sonra kadroda"Ali Koç istifa" sesleriYeni Malatyaspor'da tek eksikBaşkan Adil Gevrek, mücadeleyi stattan takip edemediSadık Çiftpınar tribünlere çağırıldıMustafa AKIN /İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu...

Fenerbahçe'de 3 değişiklik

Sarı-lacivertli ekipte 5 eksik

Tisserand 2 maç sonra kadroda "Ali Koç istifa" sesleri Yeni Malatyaspor'da tek eksikBaşkan Adil Gevrek, mücadeleyi stattan takip edemedi Sadık Çiftpınar tribünlere çağırıldıMustafa AKIN/İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Ceyhun Sesigüzel üstlendi.Fenerbahçe, ligin 18'inci haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Zeki Murat Göle, Nazım Sangare, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia yedeğe çekerken yerlerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Serdar Dursun'u görevlendirdi. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, karşılaşmaya şu 11'le çıktı: " Berke Özer, Osayi, Kim, Szalai, Novak, Crespo, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun."SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 EKSİKFenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; bireysel çalışmalarını sürdüren Altay, tedavileri devam eden Ferdi ile Berisha, solunum yolu enfeksiyonu Serdar Aziz ve adalesinde ağrı bulunan Luiz Gustavo görev alamadı.TISSERAND 2 MAÇ SONRA KADRODAFenerbahçe'de Marcel Tisserand, 2 maç sonra kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyonu bulunduğu için Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında görev alamayan Tisserand, Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroda yer aldı. Demokratik Kongolu futbolcu yedek kulübesinde forma bekledi."ALİ KOÇ İSTİFA" SESLERİFenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetime tepkilerini Yeni Malatyaspor maçında da sürdürdü. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele öncesinde Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.YENİ MALATYASPOR'DA TEK EKSİKÖznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçına 1 oyuncusundan yoksun çıktı. Rumen teknik adam, Fenerbahçe maçına sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş'tan yararlanamadı. Yeni Malatyaspor, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Ertaç - Wallace, Sadık, Semih, Haddadi, Mustafa, Aabid, Ndong, Mounir, Adem, Tetteh"Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği için mücadeleyi stattan takip edemedi.SADIK ÇİFTPINAR TRİBÜNLERE ÇAĞIRILDI

Fenerbahçe'nin konuk ettiği Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sadık Çiftpınar'a taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Sadık Çiftpınar'a taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Tribünlere giden Sadık, alkışlayarak karşılık verdi.


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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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