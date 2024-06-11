P. Karşıyaka'da sadece McCollum ve Brown takımda kalacak - Son Dakika
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Spor

P. Karşıyaka'da sadece McCollum ve Brown takımda kalacak

P. Karşıyaka, geçtiğimiz sezon oynayan yabancı oyuncularından sadece Errick McCollum ve Vitto Brown'u takımda tutmaya karar verdi. Diğer oyuncularla yollarını ayırmayı planlayan yeşil-kırmızılılar, McCollum ve Brown'un da yeni sezonda forma giymek istediğini belirtti.

11.06.2024 10:23
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P. Karşıyaka'da geçtiğimiz sezon oynayan yabancı oyunlardan sadece Errick McCollum ve Vitto Brown'un takımda kalacağı öğrenildi.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan P. Karşıyaka, kadro yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. ilk olarak 21 yaşındaki pivot oyuncu Furkan Haltalı'ya veda eden yeşil-kırmızılılar, birçok oyuncusu ile de yollarını ayırmayı planlıyor. İzmir ekibinde, yabancı oyunculardan ise sadece Errick McCollum ve Vitto Brown'un takımda kalacağı öğrenildi. Oyuncuların da bu duruma sıcak baktığı ve yeni sezonda yeşil-kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi.

Bu sezon P. Karşıyaka formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Errick McCollum, maç başına 26,1 dakika süre alırken; 18,4 sayı, 5,5 asist ve 2,9 ribaund ortalamalarını tutturdu. 53 maça çıkan Vitto Brown ise maç başına 30,2 dakika süre alırken; 13,6 sayı, 1,3 asist ve 4,5 ribaund ortalamalarını yakaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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