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P. Karşıyaka, depremden etkilenen çocuklara hediye gönderme çağrısı yapıyor - Son Dakika
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P. Karşıyaka, depremden etkilenen çocuklara hediye gönderme çağrısı yapıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, Tofaş maçında depremden etkilenen çocuklara atkı, bere, eldiven ve peluş oyuncaklarla destek olunmasını istiyor.

P. Karşıyaka, depremden etkilenen çocuklara hediye gönderme çağrısı yapıyor
22.12.2023 - 12:59,  Güncelleme: 13:01
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, pazar günü oynanacak Tofaş maçında depremden etkilenen çocuklara hediye edilmesi için taraftarlarının müsabakaya atkı, bere, eldiven ve peluş oyuncaklarla gelmelerini istedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında P. Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Tofaş'ı konuk edecek. Bu zorlu müsabaka saat 15.30'da başlayacak. P. Karşıyaka, resmi sosyal medya hesabından önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atılacağını duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol ailesi olarak bu hafta sonu oynanacak olan tüm lig maçlarında, depremden etkilenen çocuklarımıza anlamlı birer hediye gönderelim! Tüm basketbolseverleri yeni yıl öncesinde beraberlerinde getirecekleri atkı, bere, eldiven ve peluş oyuncaklarla salonlara bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Tofaş müsabakasının biletleri saatler 19.12'yi gösterdiğinde satışa açılacak. Öğrenci biletleri 50 TL'den satışa çıkarılırken tam biletler ise 100 TL'den taraftarların alımına sunulacak. - İZMİR

Kaynak: İHA
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