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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu'nda İspanyol ekibi Breogan'u konuk edecek - Son Dakika
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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu'nda İspanyol ekibi Breogan'u konuk edecek

P. Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tur için Play-In oynamaya hak kazandı. İspanyol ekibi Breogan ile yarın karşılaşacak olan P. Karşıyaka, ev sahibi avantajını kullanarak son 16 turuna yükselmek için mücadele edecek. İzmir ekibi, iç sahada oynadığı Avrupa maçlarında henüz yenilgi yüzü görmedi.

P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu\'nda İspanyol ekibi Breogan\'u konuk edecek
02.01.2024 - 09:52,
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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu'nda İspanyol ekibi Breogan'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yarın oynanacak zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tur için Play-In oynamaya hak kazanan P. Karşıyaka, yarın F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan İspanyol ekibi Breogan ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yarın oynanacak zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılıların ev sahibi avantajını elinde bulundurduğu seride 2 galibiyete ulaşan takım son 16 turuna yükselecek. İzmir ekibi rövanş maçında ise rakibine 10 Ocak Çarşamba günü konuk olacak. Seride eşitlik olması halinde ise üçüncü maç 16-17 Ocak'ta İzmir'de oynanacak.

Öte yandan P. Karşıyaka, bu sezon iç sahada oynadığı Avrupa maçlarında 3'te 3 yaparak yenilgi yüzü görmedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu'nda İspanyol ekibi Breogan'u konuk edecek - Son Dakika


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