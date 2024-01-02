P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu'nda İspanyol ekibi Breogan'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yarın oynanacak zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tur için Play-In oynamaya hak kazanan P. Karşıyaka, yarın F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan İspanyol ekibi Breogan ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yarın oynanacak zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılıların ev sahibi avantajını elinde bulundurduğu seride 2 galibiyete ulaşan takım son 16 turuna yükselecek. İzmir ekibi rövanş maçında ise rakibine 10 Ocak Çarşamba günü konuk olacak. Seride eşitlik olması halinde ise üçüncü maç 16-17 Ocak'ta İzmir'de oynanacak.

Öte yandan P. Karşıyaka, bu sezon iç sahada oynadığı Avrupa maçlarında 3'te 3 yaparak yenilgi yüzü görmedi. - İZMİR