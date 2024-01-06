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P. Karşıyaka, Manisa Büyükşehir'e mağlup oldu - Son Dakika
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P. Karşıyaka, Manisa Büyükşehir'e mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında P. Karşıyaka, Manisa Büyükşehir'e 87-91'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmada P. Karşıyaka'nın başarılı performansı galibiyet için yeterli olmadı.

P. Karşıyaka, Manisa Büyükşehir\'e mağlup oldu
06.01.2024 - 20:29,
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında P. Karşıyaka, konuk ettiği Manisa Büyükşehir'e 87-91'lık skorla mağlup oldu.

Hakemler: Yener Yılmaz, Murat Ciner, Tolga Edis

P. Karşıyaka: Errick McCollum 17, Vernon Carey Jr 16, Darrun Hilliard 20, Kelan Martin 14, Vitto Brown 12, Kenan Sipahi 6, Hakan Sayılı, Furkan Haltalı 2, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep, Demircan Demir

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Manisa Büyükşehir: James Anderson 12, Emanuel Terry 5, Mustafa Görür 2, Paco Cruz 18, Daron Russell 29, Kaan Sarıaslan, Ryan Shanahan Luther 11, Utku Yücedağ 2, Dorukhan Engindeniz 6, Ege Arar 6, Ayberk Olmaz

Başantrenör: Hakan Demir

1. Periyot: 16-14 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 35-40 (Manisa Büyükşehir lehine)

3. Periyot: 68-61 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR

Kaynak: İHA
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