P. Karşıyaka'nın Galatasaray maç takvimi belli oldu - Son Dakika
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P. Karşıyaka'nın Galatasaray maç takvimi belli oldu

P. Karşıyaka\'nın Galatasaray maç takvimi belli oldu

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Galatasaray'la eşleşti. İlk maç 15 Mayıs Çarşamba günü Karşıyaka Spor Salonu'nda, ikinci maç ise 17 Mayıs Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Üçüncü maç gerektiği takdirde 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de yapılacak. P. Karşıyaka, bu sezon Galatasaray'a karşı oynadığı 3 maçı da kazandı.

09.05.2024 10:27
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Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Galatasaray'la eşleşen P. Karşıyaka'nın maç takvimi belli oldu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan P. Karşıyaka, ligi 5. basamakta bitiren Galatasaray'la play-off çeyrek finalinde eşleşti. Sıralamada daha iyi bir konumda olduğu için saha avantajını ele geçiren yeşil-kırmızılıların maç takvimi de belli oldu. 2 galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ilk karşılaşması 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, ikinci müsabaka ise 17 Mayıs Cuma aynı saatte Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Gerekmesi halinde ise üçüncü ve son karşılaşmada iki ekip, 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de karşı karşıya gelecek.

P. Karşıyaka, sarı-kırmızılılara kaybetmedi

Öte yandan P. Karşıyaka, Galatasaray ile normal sezonda oynadığı iki maçı da kazanmayı başarırken, rakibini iç sahada 98-76, dış sahada 92-86'lık skorla mağlup etti. Bu iki ekip Türkiye Kupası çeyrek final maçında da karşı karşıya gelirken mücadele 88-72'lik skorla İzmir ekibinin lehine sonuçlandı. Yeşil-kırmızılılar böylece Galatasaray'a karşı bu sezon oynadığı 3 müsabakayı da kazanma başarısı gösterdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor P. Karşıyaka'nın Galatasaray maç takvimi belli oldu - Son Dakika

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