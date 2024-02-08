P. Karşıyaka, Peristeri\'yi mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti

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FIBA Şampiyonlar Ligi K Grubu'ndaki üçüncü maçında P. Karşıyaka, Yunanistan temsilcisi Peristeri'yi 93-88 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi K Grubu'ndaki ilk iki maçında Tenerife ve Hapoel Jerusalem'e kaybeden P. Karşıyaka, üçüncü maçta Yunanistan temsilcisi Peristeri ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılılar, mücadeleyi 93-88 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, önemli galibiyet olduğunu belirterek, "Kazanmak için herkes savaştı. Özellikle hücumda çok akıcıydık. Bununla beraber ribaundlarda da iyiydik. Ribaundlar bizim için dert olabilirdi ama olmadı. Bu bizim için önemli. Vernon Carey Jr.'ın bir sorunu vardı ama oynamak istedi. Ona oynadığı için teşekkür ediyorum. Sonuçta önümüzde 3 tane daha maçımız var. Bunların hepsini kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün takımımı kutluyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR