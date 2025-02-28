Palandöken'de FIS Snowboard Cross Dünya Kupası Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Palandöken'de FIS Snowboard Cross Dünya Kupası Hazırlıkları Başladı

Palandöken\'de FIS Snowboard Cross Dünya Kupası Hazırlıkları Başladı

Palandöken Kayak Merkezi'nde 1-2 Mart tarihlerinde düzenlenecek FIS Snowboard Cross World Cup için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Etkinlikte 19 ülkeden 175 sporcu ve antrenör katılacak. Yerel yetkililer, organizasyonun Erzurum'un uluslararası tanınırlığını artıracağını vurguladı.

28.02.2025 09:14  Güncelleme: 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken Kayak Merkezi'nde 1-2 Mart tarihleri arasında düzenlenecek FIS Snowboard Cross World Cup'ın bilgilendirme toplantısı yapıldı. 19 ülkeden 175 profesyonel sporcu ve antrenörün katılımıyla gerçekleşecek olan FIS Snowboard Cross World Cup hakkında değerlendirme yapıldı.

EİT 2025 Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, organizasyona kendi dallarında dünyaca önemli sporcuların katılacağını dile getirdi. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Erzurum'un geçmişte de başarılı ve önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Dünyanın her yerinde canlı yayınlar yapılacak. 20 televizyon kanalı organizasyonu canlı verecek, sesimizi dünyaya duyurmuş olacağız. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. Yarış Direktörü Uwe Beier, Erzurum'da olmaktan memnun olduklarını dile getirererek, organizasyonun başarılı bir şekilde geçmesini temenni etti.

Mehmet Sekmen: "Dünyaca ünlü sporcular katılacak"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de organizasyonun, Erzurum'un kış sporları alanındaki liderliğini pekiştireceğini vurgulayarak, "FIS Snowboard Cross World Cup'ın, uluslararası spor dünyasında büyük yankı uyandıran, takip edilen ve sporseverlerin heyecanla beklediği bir müsabaka olduğunu biliyoruz. Buraya dünyada kendini ispat etmiş birçok sporcu ve izleyici gelecek. Dünyanın birçok yerine Palandöken'imizden yayınlar yapılacak. Ayrıca bu bir kültür iletişimi de olacak. Farklı ülkelerden yarışmaya katılan sporcular, birbirleriyle iletişim kurup dostluk oluşturacak, bir kültürel alışveriş de sağlanacak. Bu organizasyonu kentimize veren tüm yetkililere teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Mustafa Berk Çelik: "Organizasyon, Erzurum'un sosyal ve ekonomik hayatında hareketlilik oluşturacaktır"

Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum'un Türkiye'nin kış sporları merkezi olarak 2025 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Turizm Başkenti ünvanını gururla taşıdığını, 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti olarak da uluslararası arenada ön plana çıktığını belirterek, "Dünyanın en önemli kış sporları organizasyonlarından biri olan bu prestijli etkinlik, Erzurum'un ve Palandöken'in uluslararası tanınırlığını artırırken, şehrimizin kış turizmi potansiyelini de gözler önüne serecektir. Bu büyük organizasyon, yalnızca spor dünyasında değil, aynı zamanda Erzurum'un sosyal ve ekonomik hayatında da önemli bir hareketlilik oluşturacaktır" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Etkinlikler, erzurum, Ekonomi, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Palandöken'de FIS Snowboard Cross Dünya Kupası Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
08:44 AK Partili Şamil Tayyar’dan “Öcalan“ sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu AK Partili Şamil Tayyar'dan "Öcalan" sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
22:16 Öcalan’ın mesajına IKBY, SDG ve PYD’den yanıt Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt
14:54 İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız
14:53 Mine Tugay’ın 15 yıldır dinmeyen acısı Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı
14:52 Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması
14:40 Kart sahipleri dikkat Sayıları her hafta artıyor Kart sahipleri dikkat! Sayıları her hafta artıyor
14:36 Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü
14:34 Fenerbahçe’nin kasasına rekor gelir Paraları koyacak yer bulamayacaklar Fenerbahçe'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar
14:29 Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100’den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 10:44:59. #1.11#
SON DAKİKA: Palandöken'de FIS Snowboard Cross Dünya Kupası Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.